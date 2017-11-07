Самарская группа VLNY выступит в MILO Concert Hall

Группа VLNY везет в Нижний Новгород новый альбом «Ближе». Концерт пройдет 2 декабря в MILO Concert Hall.

VLNY во главе с солистом Дмитрием Артемьевым исполняет альтернативную поп-музыку с электронным саундом и русскоязычной любовной лирикой. «Ближе» стал третьим полноформатным альбомом группы. «Ближе» - это восемь песен о любви, жизни и смерти.

Тур в поддержку альбома стартовал 4 ноября концертом в родной для VLNY Самаре. Коллектив выступит в городах России и стран СНГ, а также впервые даст большие концерты в Москве и Петербурге.