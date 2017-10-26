В Нижнем Новгороде выступит саксофонист Дерек Браун

В Нижнем Новгороде и Дзержинке пройдут концерты саксофониста Дерека Брауна из Чикаго, сообщили «НН.Собака.ru» в Центре немецкой и европейской культуры.



14 ноября музыкант выступит в Старом актовом зале ННГУ на Большой Покровской, 37, а 15 ноября в ДМШ им. Скрябина в Дзержинске.

Дерек Браун совмещает в выступлениях игру на саксофоне, пение и битбокс. Первый альбом Брауна «BeatBox Sax» вошел в топ-25 джазовых альбомов по версии издания Billboard.