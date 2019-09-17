Uma.Tech запускает всероссийский студенческий онлайн-конкурс

17 сентября компания Uma.Tech объявляет о старте первого всероссийского студенческого онлайн-конкурса Uma.Challenge. В рамках него представлены три основных направления: Highload Dev, Data Science и Machine Learning. Конкурс создан для популяризации ИТ среди молодежи, привлечения внимания профильных студентов к самым современным направлениям в отрасли, акцента на важнейшие аспекты в современной разработке и, разумеется, для поощрения талантливых российских студентов.

Участники Uma.Challenge получают уникальные шансы для практической демонстрации своих навыков, заявок о себе в среде профессионального сообщества, как о молодых специалистах, доказавших свои способности в решении сложных задач в современных условиях. Конкурс расширит рамки сотрудничества компании Uma.Tech с ведущими высшими учебными заведениями страны.

Оставить заявку на участие в Uma.Сhallenge можно с 17.09 до 28.10 на официальном сайте конкурса – https://challenge.uma.tech – с указанием выбранного конкурсного направления. Зарегистрированные участники получат конкурсные задания после 28 октября.

Свои решения конкурсных заданий участники Uma.Challenge должны представить не позднее 11.11.2019. Оценивать работы участников будет конкурсная комиссия, составленная из ведущих специалистов Uma.Tech в профильных направлениях. Дата объявления итогов – после 16 декабря. Призовой фонд Uma.Challenge в каждой номинации составляет 250 000 рублей и будет разделен между тройкой лидеров. Приз занявшему первое место в каждой из номинаций составит 150 тыс. рублей, второе – 75 000, третье – 25 000. По итогам конкурса участникам, предложившим в своих работах оригинальные и интересные решения, могут быть предложены стажировки в компании Uma.Tech.

Uma.Tech – высокотехнологичная компания с многолетним опытом работы на рынке ИТ и телекоммуникаций.

Мы создали одну из крупнейших российских сетей доставки видеоконтента и ряд комплексных технических решений для highload-сервисов медиа-индустрии. Благодаря им пользователи по всему миру могут получать скоростной доступ к современному цифровому контенту, что делает наших клиентов безусловными лидерами в цифровом пространстве.

Фото: архив организаторов