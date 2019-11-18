18+

Филипп Киркоров ночью гулял по Нижегородскому кремлю

В минувшие выходные Филипп Киркоров выступал с концертом в Нижнем Новгороде. Чтобы расслабиться после выступления, певец певец выбрал весьма эксцентричный способ — отправиться на ночную экскурсию в кремль. Старинная крепость привела звезду в дикий восторг и он разделил свое восхищение с подписчиками в Instagram.

Как можно заметить на видео, опубликованных в историях Instagram, артисту провели экскурсию не только по стенам кремля, но и по внутренним дворам строения.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.

Видео: nn.ru

Наталия Болотова,
Комментарии

Наши проекты