В минувшие выходные Филипп Киркоров выступал с концертом в Нижнем Новгороде. Чтобы расслабиться после выступления, певец певец выбрал весьма эксцентричный способ — отправиться на ночную экскурсию в кремль. Старинная крепость привела звезду в дикий восторг и он разделил свое восхищение с подписчиками в Instagram.
Филипп Киркоров ночью гулял по Нижегородскому кремлю
Как можно заметить на видео, опубликованных в историях Instagram, артисту провели экскурсию не только по стенам кремля, но и по внутренним дворам строения.
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Видео: nn.ru
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