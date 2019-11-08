Солнечные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

В субботу, 9 ноября, температура воздуха днем составит 0 °C, к вечеру похолодает до -1 °C. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3-5 м/с. Осадков не ожидается, в течение всего дня будет светить солнце.

В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров поднимутся до +4 °C. Ветер изменит направление на южное и усилится до 7 м/с. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь.

Зима близко, а значит, пора вспомнить о главном элементе гардероба холодного сезона — шубе. «Собака.ru» рассказывает, действительно ли приставка «эко» безобидна, и предлагает выбрать из трех десятков шуб наиболее подходящий вашим моральным принципам вариант.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.