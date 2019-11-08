В эти выходные, 9-10 ноября, в Нижний Новгород придет солнечная погода. Об этом сообщает портал Gismeteo.
Солнечные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
В субботу, 9 ноября, температура воздуха днем составит 0 °C, к вечеру похолодает до -1 °C. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3-5 м/с. Осадков не ожидается, в течение всего дня будет светить солнце.
В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров поднимутся до +4 °C. Ветер изменит направление на южное и усилится до 7 м/с. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь.
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