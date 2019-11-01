В Нижний Новгород придет потепление

В субботу, 2 ноября, температура воздуха днем составит +1 °C, выглянет солнце. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Утром ожидается небольшой снег.

В воскресенье, 3 ноября, синоптики не прогнозируют выпадение осадков. Столбики термометров поднимутся до +3 °C. Ветер изменит направление на южное, день выдастся пасмурным.

В этот уикенд отмечается Хэллоуин. По этому случаю городские клубы и бары устраивают особые вечеринки. Например, Rozas предлагает провести самую страшную ночь в году в ритме рейва под названием Isla de los Muertos. Приходите в костюмах и получайте бесплатный коктейль в подарок!

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