Лучше, чем в Сиднее: стало известно, как изменится нижегородская Стрелка

Редевелопмент нижегородской Стрелки обсуждается на протяжении многих лет. В разное время здесь предлагали строить и музейный комплекс, и даже православный парк. Остановились на том, что территорию превратят в обширный культурно-образовательный комплекс. В ходе своего последнего визита в Нижний Новгород президент Владимир Путин поддержал концепцию и сказал, что «это будет лучше, чем в Сиднее».

«НН.Собака.ru» делится проектом обновления Стрелки. Иллюстрации накануне опубликовал на своей странице в Facebook политический обозреватель, главный редактор «Комсомольской правды — Нижний Новгород» Андрей Вовк.