Как выглядит самый роскошный колбасный магазин в Нижнем

В сети появились кадры необычного колбасного магазина, который можно назвать, пожалуй, самым роскошным в Нижнем Новгороде. Владельцы превратили гастроном в настоящий дворец: стены и потолок украсили лепниной, картинами и зеркалами. Экстраординарный подход к убранству никак не влияет на отношение покупателей к магазину: местные жители давно привыкли к роскошному интерьеру и часто заходят в лавку купить колбасные изделия и другие продукты.