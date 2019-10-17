В сети появились кадры необычного колбасного магазина, который можно назвать, пожалуй, самым роскошным в Нижнем Новгороде. Владельцы превратили гастроном в настоящий дворец: стены и потолок украсили лепниной, картинами и зеркалами. Экстраординарный подход к убранству никак не влияет на отношение покупателей к магазину: местные жители давно привыкли к роскошному интерьеру и часто заходят в лавку купить колбасные изделия и другие продукты.
Как выглядит самый роскошный колбасный магазин в Нижнем
Сам магазин находится на улице Большой Покровской, на территории Мытного рынка. Здание не является старинным особняком: придать помещению более изысканный вид решили собственники помещения.
Гости города и нижегородцы, впервые попавшие в гастроном, удивляются диковинному убранству и задают кучу вопросов продавцам. Для самих работниц интерьер магазина уже перестал быть чем-то необычным и они успели привыкнуть к таким эффектным и парадным условиям труда.
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