В Нижнем Новгороде ожидаются дождливые выходные

Так, днем в субботу, 12 октября, столбики термометров покажут +11 °C, а вечером опустятся до +6 °C. Скорость южного ветра в этот день достигнет 19 м/с, влажность – 85%. Ожидается пасмурная погода и дождь, однако временами солнце будет выглядывать из-за облаков.

В воскресенье, 13 октября, пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +8 °C, днем потеплеет до +11°C. Ветер изменит направление и подует с запада со скоростью 19 м/с. Согласно прогнозу, влажность воздуха в последний день недели будет равна 86%.

Редакция «НН.Собака.ru» рекомендует читателям модничать с учетом прогноза погоды и одеваться теплее. Например, Lacoste выпустил новую функциональную верхнюю одежду в сотрудничестве с пятью разными мировыми брендами.

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