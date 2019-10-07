Образовательная офлайн-программа Архитекторы.рф открыла прием заявок на участие. В результате конкурса будут отобраны 100 специалистов различного профиля: архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов.
Нижегородцев приглашают к участию в офлайн-программе Архитекторы.рф
Образовательная офлайн-программа Архитекторы.рф — бесплатная лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Архитекторы.рф реализуются ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства России и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно здесь.
Фото: архив организаторов
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