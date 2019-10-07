Нижегородцев приглашают к участию в офлайн-программе Архитекторы.рф

Образовательная офлайн-программа Архитекторы.рф — бесплатная лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Архитекторы.рф реализуются ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства России и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно здесь.

Фото: архив организаторов