В Нижнем пройдет практический кинофестиваль Kinocom fest 1.1

6 октября в Нижнем Новгороде пройдет первый кинофестиваль от городского комьюнити Kinocom. Гостям предлагается принять участие в мастер-классах и нетворкинге, посетить круглый стол с лидерами киноиндустрии, оценить презентации новых проектов и последние работы нижегородских режиссеров. Кульминацией события станет чайная ночь с диджейским сопровождением.

Kinocom создает общую площадку для всех участников киноиндустрии. Команда уверена, что ключ к успеху, будь то постановка пьесы, написание книги или сьемка фильма, — в индивидуальном опыте каждого члена коллектива. И чтобы применить его, необходимо общаться, дружить, находить общий язык. В команде должны присутствовать общие ценности, чтобы люди получили пользу и реализовали себя.

Первый кинофестиваль Kinocom Fest 1.1 проводится в поддержку нижегородского кинематографа и его развития. В процессе фестиваля гости знакомятся, презентуют проекты и находят нужные кадры для реализации идей. На мероприятие приглашены локальные артисты и режиссеры, студенты вузов и актерских школ, руководители киношкол и театров, а также все, кто не равнодушен к кино.

В подарок каждый участник получает съемки видеовизитки и бесплатное размещение на официальном сайте Kinocom.