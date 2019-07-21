Стартовал Instagram-челлендж в честь запуска проекта «Study Volga»

29 июня в Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей «Study Volga» . В честь запуска проекта в Instagram стартовал челлендж – пользователи делятся своими историями о том, как они переехали в Нижний для поступления в вуз.

Ресурс studyvolga.com аккумулирует информацию обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников, инфраструктуре города и значимых событиях.

«Позади выпускные экзамены, и молодые людям необходимо принять одно из самых важных решений в жизни, – какую профессию получить и в каком вузе учиться. Новый сайт поможет решить эту задачу», – рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

По информации ведомства, информационный портал позволит абитуриентам в одном месте получить данные обо всех вузах нашего региона, возможностях поступления, количестве бюджетных мест и образовательных программ, а также подобрать специальность, исходя из количества баллов, полученных на ЕГЭ. На сайте также отражена информация и о местах в общежитиях, что позволит сегодняшним выпускникам школ из других городов Российской Федерации и из-за рубежа приезжать на обучение в Нижний Новгород и область.

Своими историями о переезде в Нижний уже поделились блогер Таня Старикова и ведущий Алексей Шевченко. Рассказать о своем опыте можно, выложив пост в Instagram с хештегами #училсявнижнем #studyvolga.

Фото: Алексей Шевченко