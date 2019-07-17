Большая гаражная распродажа пройдет в сквере у «Салюта»

20 июля в сквере им. Свердлова у бургерной «Салют» пройдет большая гаражная распродажа. В субботу там соберутся нижегородские стилисты, барахольщики, рестораторы, дизайнеры, чтобы продать, обменять или отдать даром все, что было найдено ими в секонд-хендах и на барахолках.