Большая гаражная распродажа пройдет в сквере у «Салюта»
20 июля в сквере им. Свердлова у бургерной «Салют» пройдет большая гаражная распродажа. В субботу там соберутся нижегородские стилисты, барахольщики, рестораторы, дизайнеры, чтобы продать, обменять или отдать даром все, что было найдено ими в секонд-хендах и на барахолках.
Выбор большой: начиная от одежды, аксессуаров, обуви и заканчивая книгами, посудой, декором и виниловыми пластинками. За музыкальное сопровождение будет отвечать DJ Настя Профилактика, DJ NELOVKY, DJ Kupper и DJ Cipcura. Кульминацией станет концерт участников шоукейса Ural Music Camp — Мифа (Нижний Новгород) и Liauny (Пермь).
20 июля, суббота
Место: сквер им. Свердлова
Вход свободный
Фото: архив организаторов
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