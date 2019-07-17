18+

Большая гаражная распродажа пройдет в сквере у «Салюта»

20 июля в сквере им. Свердлова у бургерной «Салют» пройдет большая гаражная распродажа. В субботу там соберутся нижегородские стилисты, барахольщики, рестораторы, дизайнеры, чтобы продать, обменять или отдать даром все, что было найдено ими в секонд-хендах и на барахолках. 

Выбор большой: начиная от одежды, аксессуаров, обуви и заканчивая книгами, посудой, декором и виниловыми пластинками. За музыкальное сопровождение будет отвечать DJ Настя Профилактика, DJ NELOVKY, DJ Kupper и DJ Cipcura. Кульминацией станет концерт участников шоукейса Ural Music Camp — Мифа (Нижний Новгород) и Liauny (Пермь). 

20 июля, суббота

Место: сквер им. Свердлова

Вход свободный

Фото: архив организаторов

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты