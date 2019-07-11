В Нижнем Новгороде стартует городская мастерская «Наш двор»

13 и 14 июля в Сормове пройдет городская мастерская «Наш двор». За эти два дня нижегородцы смогут попробовать себя в роли дизайнера и предложить свои идеи по изменению территорий района.

«Наш двор» – это двухдневный городской праздник, который реализуется в рамках программы «Сормово – культурный район». Каждый желающий вместе с профессионалами сможет своими руками преобразовать общественное пространство, построить новые объекты и многое другое. Также будут представлены мастер-классы и лекции от Иры Масловой и идеолога проекта Святослава Мурунова.

В течение нескольких месяцев подобные фестивали пройдут и в других районах Нижнего Новгорода. Институт Урбанистки НН организует этот проект с целью показать, что каждый может изменить мир к лучшему и начать менять реальность можно уже сейчас. 13 и 14 июля С 10.00 до 20.00 Место: (Культуры, 3) Вход свободный