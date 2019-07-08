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Вечер, который приблизит к современной нижегородской поэзии: «(ПРО)ЧТЕНИЕ» состоится в «Буфете»

В арт-кафе «Буфет» состоится литературный вечер «(ПРО)ЧТЕНИЕ». Уже 13 июля на одной площадке встретятся нижегородские поэты и выпускники Нижегородского театрального училища.

Как читать современные стихи, которые далеки от «выражения чувств»? Что делать с неклассическим подходом к основам поэзии? Как выразить в чтении суть современного слова?  Эти нелегкие задачи и будут решать актрисы. Каждая из них выступит на вечере с собственной акустической интерпретацией,  «(про)чтением» творчества одного из нижегородских поэтов, который, в свою очередь, включится в этот диалог и со своим авторским  «(про)чтением».

В вечере принимают участие:

Поэты: Марк Григорьев, Вероника Деменюк, Александр Колесников, Карина Лукьянова, Жанна Разумеева, Соня Радостина, Татьяна Присталова, Артем Фейгельман.

Актрисы: Оксана Бугаец, Екатерина Девкина, Полина Майорова, Анастасия Пантелеева, Анна Помысухина, Дарья Ткаченко и студентка 4 курса театрального училища Арина Макунина.

13 июля, суббота

17.00

Место: «Буфет» (Ошарская, 14)

Вход свободный

Фото: архив организаторов

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