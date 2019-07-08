Вечер, который приблизит к современной нижегородской поэзии: «(ПРО)ЧТЕНИЕ» состоится в «Буфете»
В арт-кафе «Буфет» состоится литературный вечер «(ПРО)ЧТЕНИЕ». Уже 13 июля на одной площадке встретятся нижегородские поэты и выпускники Нижегородского театрального училища.
Как читать современные стихи, которые далеки от «выражения чувств»? Что делать с неклассическим подходом к основам поэзии? Как выразить в чтении суть современного слова? Эти нелегкие задачи и будут решать актрисы. Каждая из них выступит на вечере с собственной акустической интерпретацией, «(про)чтением» творчества одного из нижегородских поэтов, который, в свою очередь, включится в этот диалог и со своим авторским «(про)чтением».
В вечере принимают участие:
Поэты: Марк Григорьев, Вероника Деменюк, Александр Колесников, Карина Лукьянова, Жанна Разумеева, Соня Радостина, Татьяна Присталова, Артем Фейгельман.
Актрисы: Оксана Бугаец, Екатерина Девкина, Полина Майорова, Анастасия Пантелеева, Анна Помысухина, Дарья Ткаченко и студентка 4 курса театрального училища Арина Макунина.
13 июля, суббота
17.00
Место: «Буфет» (Ошарская, 14)
Вход свободный
Фото: архив организаторов
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