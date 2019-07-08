Как читать современные стихи, которые далеки от «выражения чувств»? Что делать с неклассическим подходом к основам поэзии? Как выразить в чтении суть современного слова? Эти нелегкие задачи и будут решать актрисы. Каждая из них выступит на вечере с собственной акустической интерпретацией, «(про)чтением» творчества одного из нижегородских поэтов, который, в свою очередь, включится в этот диалог и со своим авторским «(про)чтением».

В вечере принимают участие:

Поэты: Марк Григорьев, Вероника Деменюк, Александр Колесников, Карина Лукьянова, Жанна Разумеева, Соня Радостина, Татьяна Присталова, Артем Фейгельман.

Актрисы: Оксана Бугаец, Екатерина Девкина, Полина Майорова, Анастасия Пантелеева, Анна Помысухина, Дарья Ткаченко и студентка 4 курса театрального училища Арина Макунина.