В аэропорту Стригино откроется Duty Free

В Нижнем Новгороде в аэропорту Стригино появится магазин Duty Free. Открытие запланировано на конец лета этого года, сообщается на сайте терминала.

Кроме того, для пассажиров, выбравших региональные перелеты, откроется Duty Paid. В настоящее время идет процесс реконструкции помещений, после этого будет завезена продукция.

В обоих случаях нижегородцам и гостям города будет предложен широкий спектр товаров от ведущих мировых брендов: начиная от табачных, алкогольных и кондитерских изделий и заканчивая косметикой, парфюмерией и галантереей.

Фото: архив пресс-служб