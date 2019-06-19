Ретро-ралли «Пекин-Париж» приедет в Нижний Новгород

Знаменитое ретро-ралли «Пекин-Париж» вновь посетит Нижний Новгород. Впервые это произошло в далеком 1907 году и тогда маршрут известного ралли также пролегал через наш город. Уже 24 июня 105 винтажных автомобилей из 19 стран мира прибудут на площадь Ленина, где каждый нижегородец сможет совершенно бесплатно оценить раритетный транспорт.

В числе участников множество уникальных ретро-автомобилей со всего мира, самый пожилой из которых выпущен в 1907 году, а самый молодой – в 1977. Это и Mercedes, и Bentley, и RollsRoyce, и AstonMartin, и Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, AlfaRomeo. Кроме того, в пробеге примут участие автомобили таких забытых ныне марок, как Sunbeam, Alvis, Contal, Rockne, Hudson и других.

Кроме того, в ралли участвует единственный российский экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска – Максим Отмахов и известный новокузецкий бизнесмен Александр Говор.

Все жители и гости города могут принять участие во встрече ралли на площади Минина и Пожарского и посетить стоянку участников на площади Ленина, вход свободный.

24 июня

Пл. Минина и Пожарского, с 16:00 до 19:00 – промежуточный финиш и встреча участников.

Пл. Ленина, с 17:00 до 21:00 – свободная зона для посещения, осмотра, общения, фотографирования.

25 июня

АСК «Нижегородское Кольцо», с 08:00 до 11:00 – старт следующего этапа ралли.

Фото: архив организаторов