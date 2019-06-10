Полина Гагарина выступит в Нижнем Новгороде в День России

12 июня российская певица Полина Гагарина выступит в Нижнем Новгороде в рамках масштабного концерта, посвященного Дню России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Территорией развлекательных мероприятий традиционно станет площадь Минина и Пожарского. В честь праздника на главную городскую сцену также выйдут президент Вахтанг, Доминик Джокер и Ирина Дубцова.

Выступление Гагариной начнется в 22.00 и продлится 50 минут. Далее зрителей ждет 3D-маппинг-шоу и, конечно, праздничный фейерверк.

Фото: Дмитрий Исхаков