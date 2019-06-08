В Нижнем Новгороде состоится большой марафон городских экскурсий

12–19 июня в Нижнем Новгороде пройдет большой марафон экскурсий . Участники экспецидий увидят город с совершенно иной стороны и узнают, насколько необычными и интересными могут быть прогулки по знакомым местам.

Экскурсии будут проходить в формате фритуров: фиксированной цены нет, в конце гиду можно будет оставить любую сумму. Кстати, фритур – это не только свободная оплата, но и свободная атмосфера, поскольку здесь можно общаться, дискутировать, знакомиться и предлагать свои варианты маршрутов.

В этот раз экскурсии будут проводиться везде кроме центра: на Нижегородской ярмарке, Гребном канале, по парку Швейцария и даже нижегородскому метрополитену. С подробным перечнем прогулок можно ознакомиться здесь. Чтобы записаться, необходимо написать в личные сообщения сообществу «Городские экспедиции».

Фото: архив пресс-служб