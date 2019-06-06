ВНижнем: «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей, куда попадают событийные и тематические материалы, актуальные для отдельного региона. Чтобы посты получили возможность оказаться в данном разделе, необходимо добавить в них хэштег #ВНижнем, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Примечательно, что в городскую ленту могут попадать материалы не только от заранее отобранных СМИ, блогеров и крупных сообществ, но и записи обычных людей — при условии, что материалы интересны широкой аудитории.

Чтобы увеличить шанс оказаться в региональном разделе, нужно соблюдать несколько простых правил: