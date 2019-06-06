#ВНижнем: «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей, куда попадают событийные и тематические материалы, актуальные для отдельного региона. Чтобы посты получили возможность оказаться в данном разделе, необходимо добавить в них хэштег #ВНижнем, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Примечательно, что в городскую ленту могут попадать материалы не только от заранее отобранных СМИ, блогеров и крупных сообществ, но и записи обычных людей — при условии, что материалы интересны широкой аудитории.
Чтобы увеличить шанс оказаться в региональном разделе, нужно соблюдать несколько простых правил:
- Посты обязательно должны иметь региональную (тематическую) привязку;
- Не забываем про технический хэштег #ВНижнем;
- Уникальность, интересная подача и необычный формат;
- Не больше 5 постов в день по хэштегу (допускаются исключения в виде важных и громких событий, новостей);
- Избегаем рекламы и шок-контента;
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.