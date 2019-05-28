Нижегородцев приглашают на воркшоп гендиректора SETTERS Евгения Давыдова

8 июня в культурном пространстве DKRT пройдет воркшоп генерального директора SETTERS Евгения Давыдова. Он расскажет о стратегии продвижения в социальных сетях на примерах работ агентства.

Когда продвигаешь новый бренд, понимаешь, что рассказывать о нем незнакомым людям в социальных сетях совсем не то же самое, что поведать о родившейся идее друзьям за ужином. Воркшоп поможет найти в бренде самое важное для клиента и рассказать об этом понятным языком. Евгений Давыдов научит разрабатывать стратегию продвижения и тестировать гипотезы портрета пользователя. Формат воркшопа подразумевает 4 часа работы за раз и глубокое погружение в тему.

Евгений Давыдов — сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства SETTERS, которое входит входит в топ-10 лучших SMM-агентств России.

Он откроет серию воркшопов для специалистов стихийных профессий, в которых постоянное самообразование — часть работы и жизни. Воркшопы — новое направление проекта неформального образования в Нижнем Новгороде «Так можно».