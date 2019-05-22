День города в Нижнем Новгороде перенесли на август

День города в Нижнем Новгороде теперь будут праздновать в третью субботу августа. Соответствующие изменения 22 мая приняли депутаты городской думы, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2014 года День Нижнего Новгорода отмечался совместно с Днем России – 12 июня. Ранее в течение долгого времени мероприятия в честь городского праздника проходили во второе воскресенье сентября.

Ожидается, что на 800-летие Нижнего в 2021 году празднования будут длиться несколько месяцев – с 12 июня по 19 августа.

Фото: Дима Четыре