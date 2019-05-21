В Нижнем пройдет Garage Sale для неравнодушных к вторичному использованию вещей

Уже 25 мая в сквере им. Свердлова нижегородцы и гости города смогут отправиться за покупками на большой «Гараж Сэйл» . В эту субботу там соберутся все неравнодушные к вторичному использованию вещей, чтобы купить, продать или обменять то, что было с любовью найдено в секонд-хендах и на барахолках.

«Гараж Сэйл» стартует в 13.00. В нем примут участие нижегородские стилисты, дизайнеры, фотографы, художники, рестораторы и другие любители прекрасного. А самое главное, товары будут продаваться по смешным ценам! В списке предметов – одежда, обувь, аксессуары, книги, винтаж, посуда, виниловые пластинки и декор.

В 19.00 основатели record-лавки «Культтовары» Максим Куппер и Дмитрий Тимошенко отыграют в сквере виниловый диско-сет.