Нижний Новгород вошел в топ-3 музейных городов России
Нижний Новгород занял третье место среди популярных у туристов и горожан городов для походов по музеям. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Турстат».
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на второй позиции расположилась Москва. По данным аналитиков, за Санкт-Петербург проголосовали 50% респондентов, столицу поддержали 25% участников опроса, Нижний Новгород – 6%.
Четвертая строчка досталась Ярославлю. Далее следуют Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.
Ранее Илья Варламов назвал Нижний Новгород «идеальным местом для поездки на выходные».
Фото: Дима Четыре
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