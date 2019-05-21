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Нижний Новгород вошел в топ-3 музейных городов России

Нижний Новгород занял третье место среди популярных у туристов и горожан городов для походов по музеям. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Турстат». 

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на второй позиции расположилась Москва.  По данным аналитиков, за Санкт-Петербург проголосовали 50% респондентов, столицу поддержали 25% участников опроса, Нижний Новгород – 6%.

Четвертая строчка досталась Ярославлю. Далее следуют Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.

Ранее Илья Варламов назвал Нижний Новгород «идеальным местом для поездки на выходные».

Фото: Дима Четыре

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