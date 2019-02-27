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КЗ «Юпитер» откроется 1 марта

Уже в эту пятницу, 1 марта, в Нижнем Новгороде состоится открытие концертного зала «Юпитер». В честь грандиозного события для гостей подготовлено специальное зажигательное шоу. 

В день открытия на обновленную сцену выйдет Гарик Сукачев  со своей программой «59:59» и испытает зал на выносливость децибелами и мощным драйвом.    

Первые сто билетов на две персоны будут продаваться всего по 4000₽. Их можно приобрести на сайте kassir.ru.

Фото: архив организавторов

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