Кинофестиваль «Горький fest», который в этом году пройдет в Нижнем в третий раз, Оксана Михеева решила проводить из большой любви к городу, в котором выросла, а также из желания привлечь к нему то внимание профессионального творческого сообщества, которое он заслуживает. Теперь Оксана на общественных началах занимает пост советника губернатора Нижегородской области по культуре и планирует сделать эту сферу еще более насыщенной.

«Должность советника губернатора по культуре – это большая ответственность. И я благодарна Глебу Никитину за оказанное доверие. Для меня крайне важно, что мои знания и опыт найдут применение на моей родной земле. В Нижегородской области всегда проходили яркие мероприятия, сегодня необходимо сделать культурную жизнь региона еще активнее и насыщеннее. Думаю, что моя первоочередная задача состоит в том, чтобы отбирать и привлекать в регион самые интересные, самые яркие проекты. Главное здесь – не пойти на поводу у своих вкусовых предпочтений, а почувствовать нужный вектор, интерес публики. Думаю, что культурная жизнь региона должна радовать как нижегородцев, так и гостей, делать нашу область все более привлекательной для туристов.», – комментирует Оксана Михеева.