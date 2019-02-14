В Нижнем появятся еще две канатные дороги

Еще две канатные дороги планируется построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Маршрут первой ветки будет проходить от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария», маршрут второй – от Автозаводского района до поселка Новинки. Сроки начала работ пока не разглашаются.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, Нижний самой природой предназначен для реализации подобных проектов. Кроме того, новые ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов.

Канатная переправа, соединяющая Нижний и Бор, была построена в 2012 году. Она имеет самый большой в Европе безопорный пролет над водной поверхностью — 861 метр.

Фото: Алексей Заболотный