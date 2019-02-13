Церемония награждения премии «Нижний Будущего 2019» пройдет 18 февраля

18 февраля состоится церемония награждения премии «Нижний Будущего 2019» , которая посвящена главным достижениям в области развития городской и творческой среды по итогам 2017-2018 года. Торжественное мероприятие пройдет в галерее современного искусство Futuro.

В уникальном проекте принимают участие лучшие архитекторы, дизайнеры, организаторы общественных пространств и студий декора, урбанисты и девелоперы – те, кто меняют городскую среду и ведут ее в светлое будущее.

Премия проводится по следующим номинациям:

Девелоперский проект

Городское пространство

HoReCa-дизайн (дизайн пространства отелей, ресторанов, клубов, кафе и баров)

Дизайн частного интерьера

Авторский декор (промышленный дизайн)

Урбанистический проект

Победителей определят по результатам открытого интернет-голосования и мнения экспертного совета.