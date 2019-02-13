Церемония награждения премии «Нижний Будущего 2019» пройдет 18 февраля
18 февраля состоится церемония награждения премии «Нижний Будущего 2019», которая посвящена главным достижениям в области развития городской и творческой среды по итогам 2017-2018 года. Торжественное мероприятие пройдет в галерее современного искусство Futuro.
В уникальном проекте принимают участие лучшие архитекторы, дизайнеры, организаторы общественных пространств и студий декора, урбанисты и девелоперы – те, кто меняют городскую среду и ведут ее в светлое будущее.
Премия проводится по следующим номинациям:
- Девелоперский проект
- Городское пространство
- HoReCa-дизайн (дизайн пространства отелей, ресторанов, клубов, кафе и баров)
- Дизайн частного интерьера
- Авторский декор (промышленный дизайн)
- Урбанистический проект
Победителей определят по результатам открытого интернет-голосования и мнения экспертного совета.
18 февраля
Место: Futuro Gallery (Рождественская, 6)
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