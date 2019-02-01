Пакгаузы на Стрелке станут объектом для световой инсталляции

Пакгаузы на Стрелке станут частью экспозиции выставки медиаискусства, которая пройдет в Нижнем в рамках международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals 2019. Посмотреть световую инсталляцию можно будет с 12 по 13 апреля.

Задействовав все 82 гектара территории, художники и технические специалисты будут создавать на кружевных конструкциях динамическую световую инсталляцию. Увидеть ее можно будет с 19 до 23 часов. По словам организаторов, так пакгаузы будут гармонично вписаны и в культурную вечернюю жизнь города, поскольку сейчас они не подсвечиваются и теряются на фоне стадиона.

Пакгаузы — уникальные металлические конструкции 18 века. Они были частью павильонов известной на весь мир XVI Всероссийской промышленной и художественная выставки 1896 года. Затем несколько столетий их функция носила сугубо хозяйственный характер, но в 2015 году, когда территорию вокруг будущего стадиона стали готовить к ЧМ-2018 — конструкции обнажили. Пакгаузы стали невероятным открытием, которое потрясло исторические, архитектурные и культурные сообщества не только Нижнего Новгорода, но и России.

Видеоинсталляция появится в рамках международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals 2019, который пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля. Журнал «НН.Собака.ru» является информационным партнером события.

Организаторы фестиваля Максим Куппер, Ксюша Чеховская, Антон Колодяжный и студия Dreamlaser являются номинантами на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

Фото: Дима Четыре