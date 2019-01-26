В нижегородском «Арсенале» пройдет финал премии «Волга/НОС»
Нижний Новгород стал первым провинциальным городом, где прошли дебаты литературной премии «НОС». Финал нижегородского варианта премии «Волга/НОС» (18+) состоится 1 февраля в ГЦСИ «Арсенал», сообщает пресс-служба центра современного искусства.
В октябре нижегородское жюри в ходе публичных дебатов определило «короткий список» участников. 1 февраля из них будет выбран — после живых споров и обсуждений — победитель первого сезона «Волга/НОС». Его имя объявят 4 февраля. Лауреат премии получит статуэтку-символ премии и 200 тысяч рублей.
Дебаты откроет учредитель премий «НОС» и «Волга/НОС» Ирина Прохорова, а также композитор Марк Булошников с проектом «Грустный раек».
1 февраля
19.00
Место: «Арсенал»
Вход свободный
Литературная премия «НОС» организована фондом Михаила Прохорова и присуждается книгам, лучше всего рассказывающим о современности и о нас самих. В сезоне 2018/2019 премия расширяет свои границы: впервые дебаты «НОСа» происходят не только в Москве, но и в нестоличной России.
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