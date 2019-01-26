В нижегородском «Арсенале» пройдет финал премии «Волга/НОС»

В октябре нижегородское жюри в ходе публичных дебатов определило «короткий список» участников. 1 февраля из них будет выбран — после живых споров и обсуждений — победитель первого сезона «Волга/НОС». Его имя объявят 4 февраля. Лауреат премии получит статуэтку-символ премии и 200 тысяч рублей.

Дебаты откроет учредитель премий «НОС» и «Волга/НОС» Ирина Прохорова, а также композитор Марк Булошников с проектом «Грустный раек».

1 февраля 19.00 Место: «Арсенал» Вход свободный

Литературная премия «НОС» организована фондом Михаила Прохорова и присуждается книгам, лучше всего рассказывающим о современности и о нас самих. В сезоне 2018/2019 премия расширяет свои границы: впервые дебаты «НОСа» происходят не только в Москве, но и в нестоличной России.