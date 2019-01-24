Здание бывшего мукомольного завода превратится в арт-объект
Фасад здания бывшего мукомольного комплекса купца Башкирова в Нижнем Новгороде превратится в арт-объект. Стены памятника архитектуры в буквальном смысле заиграют новыми красками, сообщает «Нижегородская правда».
Известный российский художник Андрей Бергер создаст на фасаде бывшего мукомольного завода объект стрит-арта, который затем станет инсталляцией.
Видеоинсталляция на здании мукомольного завода появится в рамках международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals 2019, который пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля.
Организаторы фестиваля Максим Куппер, Ксюша Чеховская, Антон Колодяжный и студия Dreamlaser являются номинантами на премию журнала «НН.Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
Впервые Intervals прошел 3 июня 2017 года в Нижполиграфе. Тогда за один день событие посетили порядка 2000 человек.
Фото: Кирилл Мартынов
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