На Гребном канале создадут современную зону отдыха

К июлю на Гребном канале планируется обустроить комплексную зону отдыха. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, сообщает NewsNN.

По словам главы города, пилотная версия проекта уже подготовлена. Известно, что на территории Гребного канала появятся спортивная зона, парковка, велодорожки, спуски к воде, навес, шезлонги и даже бассейны.

Панов отметил, что полностью осуществить намеченные планы до июля не удастся: реализация проекта будет разбита на несколько частей и окончательный вариант нижегородцы увидят только через два-три года.

Глава института городской среды Зоя Рюрикова, в свою очередь, предложила создать локальные места отдыха на Нижне-Волжской набережной по примеру пляжа у реки Сены в Париже. На набережной появятся душевые кабины, шезлонги, зонтики, а также насыпной песок. Подобных зон планируется создать несколько: около Канавинского моста, паромной переправы и катера Героя.

Фото: архив пресс-служб