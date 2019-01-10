Нижний Новгород вошел в число самых комфортных городов мира

Нижний Новгород признан самым комфортным для проживания российским городом. Обогнав Москву и Санкт-Петербург, Нижний расположился на 109 строчке рейтинга «Индекс качества жизни — 2019», который подготовила международная статистическая база Numbeo.

В ходе составления списка учитывалось большое количество различных факторов. Например, покупательская способность, уровень безопасности и здравоохранения, стоимость проживания в городе и экологическая обстановка. Возглавила рейтинг столица Австралии Канберра.

Нижний Новгород оказался на 109 месте. Санкт-Петербург занял 182 позицию, Москву – 191, Екатеринбург – 199. Позади Нижнего также оказались Мадрид, Лос-Анджелес, Торонто, Сеул, Нью-Йорк, Барселона, Милан, Лондон и другие крупнейшие мегаполисы мира.

Фото: архив пресс-служб