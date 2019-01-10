Фестиваль «Открытая карта» проведет серию дополнительных экскурсий 12-13 января

В грядущий уикенд 12-13 января фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта» проведет серию дополнительных прогулок. Организаторы повторят самые интересные экскурсии новогодних праздников, вход на большинство из них будет свободным.

Запись на все мероприятия «Открытой карты» ведется тут.

Расписание

12 января, суббота

12.30 Инженерный город

На улицах много загадочных маленьких сооружений, под асфальтом спрятан целый инженерный город, который можно опознать на поверхности по буквенным шифрам, характеру труб и рисунку на крышках люков. О том, как это делает нашу жизнь удобнее, расскажет инженер и экскурсовод Дмитрий Егоров.

Старт около входа в бургерную «Салют» (Октябрьская, 9а).

14.00 Подворотни тусовочные и исторические

Душа города — в подворотнях. Легенды и страшилки, неприметные дома знаменитых людей, любовницы и великие женщины, бунтари и художники.Традиционно самой тусовочной и кафешно-ресторанной улицей в Нижнем Новгороде считается Рождественская. Мы отправимся в путешествие вокруг нее. Ответим на вопросы, почему самые бедные кварталы соседствовали с самими дорогими, откуда здесь так много заведений общепита, почему одни из них живут долго и счастливо, а другие так мешают жильцам, что быстро-быстро закрываются.

Старт от памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства.

15.00 Производственная экскурсия в мастерские Нижполиграфа

Вместе с директором Нижполиграфа пройдем через старые печатные цеха крупнейшей типографии с историей и узнаем, как работает производство с 1930-х годов, а с городской исследовательницей узнаем больше об архитектуре и увидим, как в стенах здания растет творческий кластер.

Старт от центра международной торговли на перекрестке Ковалихинской и Варварской.

16.00 Гастрономическая экскурсия

Ресторанный критик Катерина Смирнова зовет вас откусить кусок от центра города. В течение трех часов мы изучим окрестности Покровки, Октябрьской и Ошарской.

В программе гастроэкскурсии:

— 14 кафе с нижегородской душой и уникальной историей;

— 2 алко-сета;

— 4 дегустации;

— истории действующих заведений;

— разбор умерших проектов;

— хит-парад приведений из кафе и ресторанов;

— городские гастрономические легенды.

Старт во дворе пиццерии «Юла» (Октябрьская, 9б).

Участие: 1500-1600₽

13 января, воскресенье

12.00 Концептуальная история Стрелки

Архитектурный критик Марина Игнатушко расскажет историю места и объяснит, как прошлое влияет на будущее, почему Стрелка не может быть просто парком с дорожками и как сделать так, чтобы эта территория оказалась включенной в жизнь города. Мы сможем пройти к знаменитым пакгаузам, которые для всех находятся за забором, а для нас будут открыты. Надевайте высокую обувь и готовьтесь к чистому снегу по колено!

13.00 «Гей, славяне!» по улицам Новой, Короленко и Славянской

Квартал вокруг улицы Славянской прямо сейчас становится сердцем Нижнего. Это живописнейшие деревянные дома, сохраненные силами уличных художников, буквально, красота на красоте.

Здесь есть перекресток, на котором куда ни посмотри — сохранившиеся маленькие живописные дома XIX века. Это центр города: деревянные наличники и истории великих людей, сохранившаяся нетронутой среда и тактичные вкрапления современной архитектуры. Кстати, здесь же — лучшие примеры знаменитой нижегородской архитектурной школы 90-х...

Старт в павильоне метро «Горьковская» слева от здания УВД, если смотреть на него, или напротив дома 142а по улице Горького, со стороны УВД.

13.13 Тайны Печерского монастыря

За крепкими стенами русских монастырей, за семью печатями всегда хранились тайны и предания глубокой старины. За свою многовековую историю Вознесенский Печерский монастырь сберег их в невероятном количестве. Экскурсия удивит вас живым рассказом страстного собирателя истории, увлеченного работника музея.

13.30 Экспериментальная архитектура Мещеры

Короткая прогулка по одному кварталу советских экспериментов в архитектуре и общественной жизни. В чем эксперимент? Посмотрите на «немецкий квартал» и сравните ощущения в нем и в типовом районе. Комфорт, тонкие настройки быта, секреты безопасности и по-настоящему экспериментальные штуки — что будет, если сделать школу не обычной, а гигантской и совместить в ней общественные функции для всего района? Возможно, вы знаете, что будет недострой, но как это всё строилось, как оборвалось и что от этого осталось — узнаем на экскурсии.

Старт от кафе-клуба «Геометрия», это в здании магазина «Перекресток» (с красными шипами), Мещерский бульвар, 10б.

16.00 Гастрономическая экскурсия

Ресторанный критик Катерина Смирнова зовет вас откусить кусок от центра города.

В программе гастроэкскурсии за три часа вы узнаете и попробуете:

— 14 кафе с нижегородской душой и уникальной историей;

— 2 алко-сета;

— 4 дегустации;

— истории действующих заведений;

— разбор умерших проектов;

— хит-парад приведений из кафе и ресторанов;

— городские гастрономические легенды.

Старт во дворе пиццерии «Юла» (Октябрьская, 9б).

Участие: 1500-1600₽

Фото: архив организаторов