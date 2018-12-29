Массовые катания Дедов Морозов и Снегурочек пройдут в Нижнем Новгороде

Костюмированные катания на коньках пройдут 30 декабря на катке у стадиона «Нижний Новгород». Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

В этот день все, кто выйдут на лед в облачении Деда Мороза или Снегурочки, получат шанс принять участие в розыгрыше призов. Кроме того, гостей ждут новогодние мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, новогоднему декору, а также «Веселые старты» на катке, выступления артистов, конкурсы и флешмобы.