3D-маппинг шоу покажут на площади Минина и Пожарского

Фееричное 3D-маппинг шоу покажут жителям и гостям города на площади Минина и Пожарского в новогодние праздники. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Завораживающий показ от студии Dreamlaser будет проходить с 29 декабря по 5 января в рамках фестиваля «Горьковская елка». 3D-проекция преобразит до неузнаваемости здание Приволжского медицинского университета. Его фасад превратится в «живое полотно», на котором зрители увидят сказочную историю, наполненную приключениями и новогодним волшебством.

Мероприятие организовано городским департаментом культуры совместно с ТЦ «Мега Нижний Новгород».

Расписание шоу:

29 декабря – 16.30, 17.00, 18.00, 19.00

30 декабря – 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

30 декабря – 16.00, 17.00

Новогодняя ночь – 22.45, 1.00

С 1 по 5 января – 16.00, 17.00, 18.00, 19.00