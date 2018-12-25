3D-маппинг шоу покажут на площади Минина и Пожарского
Фееричное 3D-маппинг шоу покажут жителям и гостям города на площади Минина и Пожарского в новогодние праздники. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.
Завораживающий показ от студии Dreamlaser будет проходить с 29 декабря по 5 января в рамках фестиваля «Горьковская елка». 3D-проекция преобразит до неузнаваемости здание Приволжского медицинского университета. Его фасад превратится в «живое полотно», на котором зрители увидят сказочную историю, наполненную приключениями и новогодним волшебством.
Мероприятие организовано городским департаментом культуры совместно с ТЦ «Мега Нижний Новгород».
Расписание шоу:
29 декабря – 16.30, 17.00, 18.00, 19.00
30 декабря – 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
30 декабря – 16.00, 17.00
Новогодняя ночь – 22.45, 1.00
С 1 по 5 января – 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
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