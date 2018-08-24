"Открой мир": праздник в честь регистрации региональной общественной организации прошел 22 августа

Праздник посетили первые лица города. Специально по случаю регистрации организации, родители и дети подготовили небольшой концерт из 6 номеров, который растрогал всех зрителей в зале. В завершении все гости праздника вышли на улицу и в знак единства выпустили в небо шарики желаний.

Также для гостей мероприятия был организован фуршет и мастер-классы, проводилось шоу мыльных пузырей, анимация от Ручного зоопарка, выставка детских и родительских работ.

Цели данного мероприятия - социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, познакомить и сплотить родителей и детей, заявить о новой организации, которая помогает семьям с особенными детьми.

Фото: Архив "Открой мир"