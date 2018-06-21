"Город — это ты": новый бренд для Нижнего Новгорода

Ключевой визуальный образ бренда Нижнего Новгорода — цветные картинки с изображением города и его жителей, сделанные в оригинальном и узнаваемом стиле. Для каждого носителя подбирается и обрабатывается оригинальный образ.

Разработано множество макетов на все случаи жизни: шаблоны для наружной рекламы, плакаты, городская навигация, транспортные карты, мерч, промо-материалы и множество других макетов.



