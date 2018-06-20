Одновременно к сети смогут подключиться 50 человек. Для этого на устройстве нужно выбрать сеть DOM.RU Wi-Fi и ввести номер мобильного телефона на странице авторизации. Скорость гостевого доступа в DOM.RU Wi-Fi составляет до 3 Мбит/c, а клиенты "Дом.ru", авторизованные под своим логином и паролем, смогут выходить в сеть на максимально доступной скорости.

Как отмечает Егор Мирошин, заместитель директора МАУК Рождественская сторона: "Сквер уже давно является местом притяжения городской молодежи, в нем проводятся различные городские фестивали, такие как "Факел", "Летний кинотеатр". Свободный доступ в интернет в сквере – отличная возможность постоянно оставаться на связи и делиться впечатлениями в соцсетях".

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