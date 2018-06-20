Развивая городское пространство: в сквере имени Свердлова появился бесплатный Wi-Fi
Одно из постоянных мест отдыха и прогулок нижегородцев стало еще более комфортным. В сквере имени Свердлова на улице Большой Покровской начал работать бесплатный Wi-Fi. Доступ в интернет организовал телеком-оператор "Дом.ru".
Одновременно к сети смогут подключиться 50 человек. Для этого на устройстве нужно выбрать сеть DOM.RU Wi-Fi и ввести номер мобильного телефона на странице авторизации. Скорость гостевого доступа в DOM.RU Wi-Fi составляет до 3 Мбит/c, а клиенты "Дом.ru", авторизованные под своим логином и паролем, смогут выходить в сеть на максимально доступной скорости.
Как отмечает Егор Мирошин, заместитель директора МАУК Рождественская сторона: "Сквер уже давно является местом притяжения городской молодежи, в нем проводятся различные городские фестивали, такие как "Факел", "Летний кинотеатр". Свободный доступ в интернет в сквере – отличная возможность постоянно оставаться на связи и делиться впечатлениями в соцсетях".
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Фото: Архивы пресс-служб.
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