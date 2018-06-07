Станцию метро "Стрелка" все-таки запустят 12 июня

Ремонтные, реставрационные и строительные работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу практически завершены в Нижнем Новгороде. Об этом пишет "ТАСС".

На 12 июня назначена не только акция "Падение синего забора", приуроченная к открытию Нижне-Волжской набережной, но еще и ввод в эксплуатацию станции метро "Стрелка" - об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Станция будет открыта 12 июня и протестирована при большом пассажиропотоке. Дальше она будет работать в плановом режиме", - рассказал Никитин.

Губернатор отметил, что во время проведения чемпионата в Нижний Новгород приедет огромное число болельщиков - ожидается порядка 200 тысяч гостей, треть из которых - иностранцы.

"К чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде было восстановлено более 550 фасадов домов, 55 ветхих строений было снесено. Полностью к приему гостей готовы Волжская набережная и парк на территории Стрелки. Строители вносят в эти городские пространства последние штрихи", - уточняет глава города.

Ближайшая игра на "Нижний Новгород - арене" пройдет 18 июня. В матче встретятся национальные сборные Швеции и Южной Кореи.