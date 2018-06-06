Градусы, Егор Крид, и шестиминутный фейерверк: опубликована программа празднования Дня Города в Нижнем

Ранее сообщалось о возможности отмены празднования Дня Города в этом году из-за проведения Чемпионата Мира, но в итоге было решено оставить все по-прежнему. Главной городской площадкой для торжеств, как и всегда, станет площадь Минина и Пожарского.

Праздник на площади Минина и Пожарского начнется в 13:00. В рамках празднования будет организован большой хоровод дружбы, выступят звезды российской эстрады, пройдет танцевальный флешмоб "Влюбиться в Нижний", а завершит все праздничный шестиминутный фейерверк.

На стадионе "Динамо" также состоятся праздничные мероприятия. Например, в 15:15 там выступит группа "Градусы".

А на Нижне-Волжской набережной пройдет акция "Падение синего забора" в честь открытия набережной после десятилетнего ремонта - она начнется в 17:00.

Развлекательные мероприятия будут проходить во всех районах города: подробную праздничную программу можно посмотреть здесь.