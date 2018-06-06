Градусы, Егор Крид, и шестиминутный фейерверк: опубликована программа празднования Дня Города в Нижнем
Традиционно 12 июня для жителей Нижнего - день невероятно насыщенный разнообразными событиями, ведь кроме Дня России отмечается еще и День Города. Мы уже писали про фестиваль городской культуры "Факел", что пройдет в сквере им. Свердлова, теперь же стала известна официальная программа праздничных мероприятий в честь Дня Города. Её публикует ИА "В городе N".
Ранее сообщалось о возможности отмены празднования Дня Города в этом году из-за проведения Чемпионата Мира, но в итоге было решено оставить все по-прежнему. Главной городской площадкой для торжеств, как и всегда, станет площадь Минина и Пожарского.
Праздник на площади Минина и Пожарского начнется в 13:00. В рамках празднования будет организован большой хоровод дружбы, выступят звезды российской эстрады, пройдет танцевальный флешмоб "Влюбиться в Нижний", а завершит все праздничный шестиминутный фейерверк.
На стадионе "Динамо" также состоятся праздничные мероприятия. Например, в 15:15 там выступит группа "Градусы".
А на Нижне-Волжской набережной пройдет акция "Падение синего забора" в честь открытия набережной после десятилетнего ремонта - она начнется в 17:00.
Развлекательные мероприятия будут проходить во всех районах города: подробную праздничную программу можно посмотреть здесь.
Фото: Архив пресс-служб.
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