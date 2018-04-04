"Мегафон" увеличил число базовых станций 4G в Нижегородской области

Скоростной интернет стал доступнее: сотовый оператор «Мегафон» построил в Нижегородской области 250 новых базовых станций 4G за 2017 год. За счет того, что большинство станций были построены в полосе частот 1800 МГц, значительно улучшились покрытие, емкость и качество сети. Сейчас в Нижегородской области у 80% населения есть доступ к сетям четвертого поколения «Мегафона».

Как заявил директор Центрального филиала компании "Мегафон" Денис Никитин, компания уделяет особое внимание развитию и постоянной модернизации сети, в которую было инвестировано более семи миллиардов рублей за последние три года. Благодаря этому на данный момент инфраструктура "Мегафона"  полностью соответствует запросам современного цифрового клиента.

 

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