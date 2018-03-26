Нижегородский ожоговый центр готов принять пострадавших из Кемерова

Как сообщает НИА Нижний Новгород со ссылкой на руководителя пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета Алексея Никонова, Нижегородский ожоговый центр готов принять пострадавших при пожаре ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Согласно информации, в настоящее время заявки на приём пострадавших в ожоговый центр НИИТО не поступали.

При этом, как сообщил Никонов, сейчас свободные койке есть и в реанимации, и в ожоговом отделении — институт находится в полной боевой готовности.

Днём в воскресенье, 25 марта, в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Пожар удалось потушить только спустя 20 часов. Противопожарная сигнализация в здании не сработала, и многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений. По последним данным погибли 64 человека, в том числе не менее 9 детей. Возгорание скорее всего возникло в детской игровой зоне рядом с кинотеатром, что находится на последнем, четвертом этаже центра. Кемеровской области будет объявлен трехдневный траур.