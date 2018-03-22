С 25 марта международный аэропорт "Стригино" переходит на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

Регулярные рейсы в Пермь, Казань, Киров, Норильск, Пензу и Ульяновск продолжат вылетать из Нижнего Новгорода. Появятся и новые направления: авиакомпании "Азимут" и "UTair" организуют перелеты из столицы Приволжья в Ростов-на-Дону и Уфу.

Чартерные рейсы на популярные курорты появились в расписании. Теперь можно будет из Нижнего Новгорода улететь в Анталию, Салоники, о. Корфу, Керкиру, Ларнаку и Энфиду.

Появится и новое направление: по вторникам и четвергам можно будет улететь в Анапу.