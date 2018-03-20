"С новым домом": дизайн для победителей конкурса МЕГИ и ИКЕА покажут по ТВ

Две специальные серии программы «Меняйся вместе с МЕГОЙ», посвященные МЕГА-переделке кухни-гостиной в квартире победителей конкурса «С новым домом!», представит нижегородский телеканал "Волга" 24 и 31 марта.

Итоги конкурса «С новым домом!» от торгового центра МЕГА Нижний Новгород и магазина ИКЕА были подведены 24 января, и уже в совсем скоро состоится показ телевизионной программы с результатами ремонта кухни-гостиной для победителей розыгрыша – Екатерины и Олега Федоровых.

В конкурсе «С новым домом!» смогли принять участие жильцы новых жилых комплексов, расположенных рядом с МЕГОЙ-Нижний Новгород. В анкете участникам нужно было рассказать о своем доме и о своей семье, а также о том, почему именно они должны получить в подарок уютный интерьер комнаты. Победитель был определен путем голосования членов жюри, в состав которого вошли представители МЕГИ и ИКЕА.

Весь процесс ремонта квартиры по дизайн-проекту профессионалов ИКЕА — экспертов в области домашнего комфорта — снимался для ТВ-шоу, поэтому теперь все смогут увидеть, как происходило преображение пространства.