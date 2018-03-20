В Fidel Cub в "Ганзе" пройдет новая "Солянка"

В ближайшую пятницу, 23 марта, в Fidel, что в ТЦ "Ганза", пройдет новая встреча проекта Солянка. Об этом сообщают организаторы.

Тема новой Солянки детектив: гости вечеринки будут расследовать дело убийцы-полиглота. Как подчеркивают организаторы - шапка Шерлока, трубка, лупа и прочие атрибуты детектива приветствуются.

В программе вечера - допросы за столами английского, арабского, жестового и других языков!

Начало - в 18:00. Вход - свободный.

О проекте: на "Солянке" вы можете встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. Уровень владения иностранными языками не имеет значения!