"Madyart": салон женской одежды откроется в ТРК "Небо"

Madyart на протяжении двадцати лет пользуется заслуженной популярностью среди утонченных и целеустремленных женщин, ценящих собственную индивидуальность. Основание компании пришлось на 1993 год. Все начиналось с крохотного по нынешним меркам предприятия: двадцать сотрудников и десять швейных машин. Создатели марки сделали ставку на производство костюмов и платьев по оригинальным дизайнерским проектам – и не прогадали. Именно тогда появились модели, которые впоследствии легли в основу всех коллекций: элегантный костюм и изящное платье-футляр.

В 1995 году фирма начала плодотворное сотрудничество с группой итальянских компаний, которое ознаменовалось переходом на использование европейских тканей и передовых технологий. Благодаря участию в создании коллекций дизайнеров из Европы, сформировалась концепция бренда: офисный дресс-код – одежда, предназначенная для бизнес-леди, предпочитающих стиль и роскошь. Это обеспечило не только высокое качество изделий, но и конкурентные преимущества фирмы на российском рынке модной одежды.

За двадцать лет компания успела пройти длинный путь, но ее история только начинается. Сегодня Madyart – это перспективный, уникальный бренд, основная задача которого – дарить миру Красоту.