Первые поезда на станцию метро "Стрелка" обещают запустить в апреле

Строительство станции метро "Стрелка" вышло на финишную прямую. До запуска первых поездов осталось полтора месяца. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

Как заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин в ходе рабочей инспекции, на данный момент строительство на данном объекте идёт полным ходом, и станция готова на 94%. Первые поезда должны пойти уже 30 апреля, а с приходом тепла начнутся работы по благоустройству.

По данным регионального министерства строительства, на объекте трудятся 905 рабочих, задействовано 30 единиц строительной техники. Работы ведутся круглые сутки.