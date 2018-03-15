Pecha Kucha Night пройдет в "Безухове"

22 марта в литературном кафе "Безухов" пройдет Pecha Kucha Night. Об этом сообщают организаторы.

Печа-куча — это вечер, на котором спикеры выступают с разными темами, после чего происходит общение с гостями. Это неформальная конференция творческих людей, гибрид вечеринки и презентации.

Главное правило Печа-куча — 20×20: двадцать слайдов за двадцать секунд. Каждое выступление длиться ровно 6 минут 40 секунд, потом столько же времени спикер отвечает на вопросы из зала.

Вход — 200 рублей.

Бронь столов по телефону: 433-87-63