О генетике и нейробиологии безволия расскажут в Парке Науки ННГУ

В рамках Международной недели мозга в Парке науки ННГУ (ул. Ульянова 10б) состоится научно-популярный лекторий. Об этом сообщают организаторы.

15 марта в 18:30 с лекцией «Генетика и нейробиология безволия» выступит Ирина Якутенко, биолог, научный журналист и автор книги «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

Ирина расскажет о том, почему одни люди с легкостью отказываются от соблазнов, а другие не в силах им противостоять и раз за разом нарушают данное себе слово не курить, не есть вредного или бегать каждый день. По ее мнению, люди, которым сложно сопротивляться искушениям, физиологически, биохимически и генетически отличаются от тех, у кого этих проблем нет. В чем это различие и что делать тем, кому трудно заставить себя не срывать сроки, отказываться от лишней порции десерта и других сиюминутных удовольствий, будет рассказано в ходе лектория.

Перед Ириной Якутенко с лекцией «Многоликий мозг» выступит доктор биологических наук Ирина Мухина.

Вход свободный, обязательна регистрация.

Международная неделя мозга — событие, которое с 1996 года ежегодно проводится во всем мире по инициативе Общества Нейронаук (Society for Neuroscience). Цель Недели — популяризировать достижения нейронаук и пропагандировать в обществе важность изучения мозга.